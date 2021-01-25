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Правила строительства приютов для животных разработали в России

Минстрой РФ подготовил свод правил, которые устанавливают нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных, пишут «Известия». В министерстве указывают, что свод правил «обеспечит выполнение обязательных требований при проектировании, позволит определить необходимые параметры территорий, выделяемых под такие объекты».

Согласно новым правилам, в приюте не может находиться более 300 животных в случае, если их число превышено, земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв - 60 м.

Также обязательно наличие лечебной зоны, при строительстве должны учитываться требования по планировке вольеров и многое другое.

Документ также вводит классификацию приютов по принадлежности (государственные, муниципальные и частные); по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа); по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций).

«Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми. Надеюсь, что это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и по возможности забирать их домой», - сказал заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

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Проект прошел процедуру публичного обсуждения с участием зоозащитников, волонтеров, представителей Минсельхоза, Минприроды и других заинтересованных ведомств и объединений.