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Ученый спросила Путина о низких зарплатах - к ней пришли следователи и довели до слез

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сотрудница которого рассказала президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, готовятся к приезду комиссии департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки. Научных сотрудников, которые приняли участие в Совете по науке и образованию, и в режиме видеоконференции общались с президентом, теперь опрашивают следователи, пишет «МК».



Фото с сайта kremlin.ru

На заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина задала Путину вопрос о низких зарплатах. Также она рассказала главе государства, что ученых заставили переводиться на полставки при фактической работе на полную ставку, чтобы выдать высокие показатели по заработкам.

Работа ученых, по данным издания, связана с лечением пациентов со злокачественными опухолями. Их новые разработки основаны на совместном действии препаратов на основе ДНК и химиотерапии. Молодым сибирским ученым удалось сделать химиотерапию более эффективной и, в то же время, щадящей.

Правда, во время беседы с президентом ученые-биологи упомянули, что до пациентов их разработки могут и не дойти, так как путей их внедрения нет. Полученные в результате грантов деньги уходят в основном на покупку реактивов, необходимых для исследований. Вопрос о зарплате возник спонтанно.

Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и предоставить подробный отчет.

На Анастасию Проскурину, по рассказам коллег, после этого обрушился град звонков. Звонили ученые, которые благодарили биолога за смелость, журналисты.

В тоже время молодыми учеными заинтересовались следователи. Как рассказали «МК» в институте, Анастасию Проскурину довольно долго опрашивали. Звучали даже такие вопросы: «А кто вас мог подучить рассказать президенту о зарплатах?».

Вчера после обеда, по рассказам коллег, Анастасия Проскурина заперлась в своем кабинете и полдня проплакала. Сотрудники сделали вывод: «Настю затравили».

Ее коллег, Евгению Долгову и Екатерину Поттер, вызвали на беседу со следователями из дома. Женщины-ученые сейчас находятся в декретном отпуске. Обе в шоке от происходящего. И не отвечают даже на звонки коллег из института.

Проводит свою проверку и прокуратура Новосибирской области. Сотрудники ведомства выясняют, как соблюдалось трудовое законодательство в части своевременности и полноты оплаты труда. Далее проверка коснется и всех научных институтов Сибирского отделения РАН, в частности, будет установлено, как осуществлялось их финансирование при формировании фонда оплаты труда.