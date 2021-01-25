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Пенсионерка замерзла насмерть после отключения газа за долги

В Ростовской области 65-летняя женщина насмерть замерзла в своем доме. Газ в доме ей отключили за долги, и теперь в произошедшем разбирается Следственный комитет, сообщают местные СМИ. Тело пенсионерки с признаками переохлаждения нашли в частном доме еще 28 декабря, но об этом стало известно только сейчас.

В администрации города Миллерово, где проживала пенсионерка, заявили, что чиновники не отвечают за отопление в частном секторе. В пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ростов» подтвердили, что еще в мае 2018 года в этом доме отключили газ из-за долга в 26 тысяч рублей. С тех пор заявок на восстановление газоснабжения так и не поступало.

В компании отметили, что договор был заключен не с умершей пенсионеркой, а с другим человеком.