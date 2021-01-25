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Мясников предупредил россиян о новой смертельной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии «опаснее, чем COVID-19». По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то «более страшным», сообщает РИА Новости.



Фото Владимира Песня, РИА Новости

Врач-шоумен считает, что у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.

«Первая - вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая - когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», - сказал он.

Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

Ранее Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны COVID-19 в России. По его словам, многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами, но, как показала практика, ограничения действовали и в те моменты, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.

Специалист подчеркнул, что следующий рост числа заболевших в России будет, скорее всего, связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, а наступит он с окончанием весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада.