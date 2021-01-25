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Как долго еще придется носить маски, рассказал эксперт

Масочный режим может быть необходим, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях. Таким мнением поделился директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Гарантий, что не будет повторного заражения, нет. Мы знаем, что повторное заражение возможно, но мы не знаем, насколько это часто, потому что мы даже про первичные случаи, сколько людей у нас хотя бы один раз встречались с вирусом, знаем достаточно смутно. Повторные случаи отслеживать на порядок труднее, поэтому мы знаем, что они бывают, но не знаем, насколько часто, и пока мы эту информацию не получим, мы носим маски», - цитирует эксперта ТАСС.

Александр Лукашев также отметил, что только часть - примерно 10-20% - антител, вырабатываемых к любому вирусу, эффективна против него, и повлиять на их количество крайне сложно. «Иммунная система априори «не знает», какое из антител окажется эффективнее, и вырабатывает случайным образом целый «пул» антител. Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей. В некоторых случаях «лишние» антитела могут даже мешать - они могут не пускать вируснейтрализующие антитела к вирусу», - подчеркнул специалист.

По его словам, подавляющее большинство существующих тестов показывают уровень всех антител, а не только эффективных. «Определить вируснейтрализующие антитела можно только в специализированных лабораториях, используя живой вирус. Насколько я знаю, в России сейчас только пять-шесть институтов могут это сделать, и как коммерческая услуга данное исследование недоступно», - добавил Лукашев.

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Он напомнил и о том, что антитела находятся в крови, а коронавирус, как минимум в первые дни после заражения, размножается на слизистых оболочках. «То есть они не особенно препятствуют заражению и первичному размножению вируса. Антитела не всегда предназначены для предотвращения заражения, но могут помочь организму справиться с инфекцией быстро и незаметно для человека или хотя бы снизить вероятность тяжелого течения заболевания. Поэтому когда много антител - это хорошо, но даже это не может на 100% гарантировать, что клетки в ротоглотке не могут быть заражены», - заключил эксперт.