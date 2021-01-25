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Путин раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам

Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам. Об этом он рассказал на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

По его словам, к нему обращаются нефтяники с предложением повысить цену на внутреннем рынке, поскольку они терпят убытки. «Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь причем?», — высказался он.

Также Путин указал, что такая же ситуация складывается и на зерновом рынке. «Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?», — задался он вопросом.

18 января сообщалось, что стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила 300 долларов за тонну. Пшеница побила многолетний ценовой рекорд, который держался с 2014 года.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну. С помощью внедрения экспортной пошлины российские власти хотят снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен.