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Петербурженки встали в цепь солидарности у памятника жертв политических репрессий

В Санкт-Петербурге проходит акция солидарности с теми, кого несправедливо преследует государство. Как сообщает «Коммерсант», участники выстроились в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий.

В акции участвуют несколько десятков человек — преимущественно девушки. Они стоят с белой лентой, а также держат в руках сердечки из картона и цветы. Рядом стоит автомобиль видеонаблюдения полиции, но правоохранители акции не мешают.

Подобная акция проходит в Москве на Старом Арбате, где в цепь выстроилось более 200 человек.