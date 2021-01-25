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Дочь Гейтса пошутила про теории заговора после вакцинации от коронавируса

Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Дочь Билла Гейтса привилась от коронавируса, пошутив после этого насчет «теорий заговора», в которых утверждалось о намерении ее отца чипировать людей под видом вакцинации. Сам миллиардер подобные утверждения назвал глупыми

Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, после прививки от коронавируса пошутила по поводу «теорий заговора» о том, что ее отец под видом вакцинации собирался чипировать людей.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!» — написала она в Instagram.

Дженнифер Гейтс 24 года. Она получила возможность вакцинироваться, поскольку входит в приоритетную группу: девушка является студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Гейтс выразила надежду, что прививка обеспечит ей защиту во время будущей медицинской практики.

Теории о том, что Гейтс стоял за созданием вируса и хотел получить от этого выгоду, начали появляться в 2020 году. В частности, распространялись слухи о том, что бизнесмен якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.

Те, кто распространял их, ссылались на выступление основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году. Тогда Гейтс назвал наибольшей угрозой человечеству не ядерную войну, а появление вируса, который может угрожать жизням миллионов людей. Кроме того, появлению теорий способствовало и выделение фондом Гейтса многомиллионных пожертвований на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Комментируя эти теории заговора, основатель Microsoft заявил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. Он назвал обвинения в свой адрес глупыми и странными и выразил обеспокоенность тем, что они могут привести к разжиганию вражды между людьми. «Если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил Гейтс.

Сам он вакцинировался от коронавируса в январе. Возможность привиться он получил в связи с возрастом: миллиардеру 65 лет, а пожилым людям, которые входят в группу риска по COVID-19, вакцинация в США стала доступной одним из первых.

По словам Гейтса, следующая пандемия может быть в десятки раз хуже нынешней и человечество должно относиться к ней так же, как к угрозе мировой войны. «Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил миллиардер.

Гейтс — второй богатейший человек в мире по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $124,3 млрд. В марте 2020 года Гейтс покинул пост члена совета директоров Microsoft, оставив себе чуть более 1% акций компании.

Вместе со своей женой Мелиндой Гейтс возглавляет крупнейший в мире частный благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Этой организации, которая выделяет многомиллионные средства на борьбу с нищетой во всем мире и на программы здравоохранения и образования, основатель Microsoft пожертвовал акции компании на сумму более $35 млрд.