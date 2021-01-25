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Военнослужащие танковой армии вызволили из снежного плена десять автомобилей

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО вызволили из снежного плена десять гражданских автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа за прошедшие сутки вытащили 10 автомобилей, застрявших в снежных сугробах.

После выполнения задачи по предназначению они ехали на автомобиле «Урал» в подразделение, увидев застрявшие автомобили, не остались равнодушными и в течение нескольких часов помогали автолюбителям.

Снегопады, накрывшие Москву и Московскую область, вызвали настоящий транспортный коллапс. По информации синоптиков, в регионе был побит рекорд. Из-за непогоды значительно ухудшилась видимость на дорогах.