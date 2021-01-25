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В России и мире

Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

15.02.2021 15:05|ПсковКомментариев: 1

Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Фото: rbc.ru

По его словам, формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит в редких встречах, на которых затрагиваются, прежде всего, интересы Брюсселя. Москва, как отметил Лавров, готова вернуться к нормальным отношениям, но для этого европейские партнеры должны учитывать и интересы России.

«Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Но, в любом случае, происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения», - сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что Россия «не уходит из Европы» - у нее на уровне отдельных стран ЕС осталось «много друзей».

По словам российского министра, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и «Евросоюз показал, по большому счету, свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша».

Дипломат отметил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.

На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

Теги: #евросоюз #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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