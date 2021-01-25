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В России предложили отменить наказание за массовое пребывание на улице

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес в палату проект закона, которым предлагает отменить ряд положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающихся массового пребывания граждан в общественных местах.

Так, статью 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) предлагается отменить полностью. Также речь идет о частях 5 и 6 статьи 20.2, в которых говорится о нарушениях порядка проведения массовых акций. Сейчас за деяния, предусмотренные этими нормами, физлица могут получить штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток, пишет «Российская газета».

«Последние изменения в КоАП, определяющие ответственность граждан за массовое пребывание в общественных местах, вызвало огромный резонанс в обществе», - отметил автор инициативы в пояснительной записке.

По его словам, действующий закон о митингах определяет виды публичных мероприятий: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование. Однако понятия «массовое присутствие граждан», «группа граждан» в законе не раскрыты.

«Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности, - отметил Андрей Барышев. - Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека».

По мнению депутата, правоприменительная практика по данному вопросу показывает, что правоохранительные органы используют эти нормы «на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти».