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В бундестаге раскрыли детали охраны Навального в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный с момента прибытия в Германию до самого отъезда находился под защитой немецких спецслужб. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, который есть в распоряжении «РИА Новости», сообщает РБК.

«С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции», — заявили в бундестаге.

В полиции Берлина и МВД Германии уточнили «РИА Новости», что Навальному как личному гостю канцлера ФПГ Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время его лечения в берлинской клинике Charite полицейские дежурили по всему периметру медучреждения.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где его поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа его перевезли в Германию, поместив в клинику Charite.

Позднее правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Врачи из омской больницы, в свою очередь, не согласились с этими выводами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин.