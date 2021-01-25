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Жириновский предложил поставить скульптуру Аленки рядом с памятником самому себе

Лидер ЛДПР обратился к новому владельцу памятника Аленке из Нововоронежа с предложением установить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций. Об этом Владимир Жириновский сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Просто владеть скульптурой бессмысленно. Она должна стоять на виду и привлекать внимание — для этого их и создают, на это рассчитывают авторы. Жаль, если Аленка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Аленка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже ее все отвергли. А я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично. Это место могло бы притягивать одиноких людей, которые хотят познакомиться с кем-нибудь. Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви».

Политик предположил, что памятник станет символом Москвы, после того как город «приютит» его.

Ранее Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал памятник Аленке симпатичным, особенно он отметил выразительные глаза и руки.

Памятник Аленке продали на онлайн-аукционе за 2,6 миллиона рублей. Имя нового владельца не называется. Скульптуру открыли к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого и вырос Нововоронеж. Глава города Николай Нетяга ранее признал, что она получилась «не очень удачно». После публикаций в СМИ из-за недовольства местных жителей памятник убрали, на его месте появится памятная табличка.