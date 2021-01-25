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Володин: Хамское поведение Навального на суде должно заставить его сторонников задуматься

Хамское поведение блогера Алексея Навального на суде, где рассматривалось предъявленное ему обвинение о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, должно заставить его сторонников задуматься, следует ли его и дальше поддерживать. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в ходе брифинга 15 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственной Думы.

«Какое бы решение суд ни принял, очевидно, что сам Навальный считает такое поведение нормой… Тот, кто из него сотворил кумира, возможно, после этого поведения задумается. Какие бы призывы ни звучали, какие бы лозунги они ни разделяли, совершенно очевидно, если они звучат от человека, который ведёт себя как последний негодяй, десять раз стоит подумать, следует ли за ним идти», — подчеркнул спикер.

Как отметил Володин, Навальный стал не только инструментом в кампании, которую иностранные государства и их спецслужбы развязали против России, но и оказался подлым как человек — «с его мировоззрением и отношением к людям».

«Абсолютно отсутствует уважение к старшим, он проявил цинизм по отношению к человеку, который был готов пожертвовать жизнью, спасая нашу страну», — сказал политик.

Ветеран Игнат Артеменко «олицетворяет всех наших близких, кто воевал и погиб на войне», уверен Володин.

15​ июня Следственный комитет​ возбудил уголовное дело против Алексея Навального по обвинению в клевете на​ участника Великой Отечественной войны, который наряду с​ несколькими известными россиянами появился в​ агитационном ролике RT​ за​ поправки к​ Конституции. Навальный назвал участников ролика «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». В ходе судебных заседаний Навальный продолжил оскорблять ветерана. В частности, ​ назвал его «дедом», на которого «нацепили медали».