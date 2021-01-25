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Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперимент, в котором студенты в качестве теста на коронавирус сдавали слюну в специальном киоске на территории университетского кампуса.

«Мы выбрали слюну в качестве среды для отбора проб из-за возможности собирать образцы с минимальной потребностью в обученном персонале и средствах индивидуальной защиты», - указано в статье об эксперименте.

Исследование длилось 16 недель и завершилось 29 октября 2020 года. За это период ученые обработали почти 12 тысяч тестов. Чтобы сдать образец для анализа, участник заходил в специальный киоск в зоне сбора слюны, в котором работали инструкторы или волонтеры. Количественный ПЦР-тест этих образцов помог вовремя распознавать бессимптомных носителей в студенческих сообществах, пишет газета «Известия».

У слюны, как у типа образца, есть преимущества по сравнению с респираторными мазками, сделали вывод эксперты в статье, хотя и признали, что предложенный метод не лишен недостатков. Со слюной трудно работать в лаборатории, поскольку образцы различаются по качеству. Кроме того, концентрация вирусных частиц в слюне может колебаться в зависимости от дня заболевания.