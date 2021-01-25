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В 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин

В 2020 году женщины увольнялись - как принудительно, так и по собственному желанию - активнее мужчин: число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 млн. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

Больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж - по данным HeadHunter, таких резюме оказалось как минимум 300 тысяч. На втором месте по количеству увольнений - женский административный персонал (187 тысяч), а на третьем - бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тысяча). В сфере маркетинга, рекламы и PR через это прошли 70 тысяч специалистов-женщин. С трудностями столкнулись и девушки, начинающие свою карьеру - уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тысячам из них, пишет газета «Известия».

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже работали в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин - 166 тысяч. Чуть менее активно работники сильного пола уходили из транспортной отрасли (129 тысяч), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома (98 тысяч) При этом административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц - таких резюме было только 62 тысячи, а бухгалтеры и финансисты-мужчины и вовсе увольнялись в восемь раз реже (их было только 14 тысяч).