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При правительстве Японии создадут отдел по одиночеству

Министр Японии по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото на пресс-конференции во вторник, 16 февраля, заявил, что при правительстве страны будет создан соответствующий отдел. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство Kyodo.

Уточняется, что отдел будет организован до конца текущей недели. В него войдут 10 сотрудников министерства здравоохранения, министерства труда и социального обеспечения, а также министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Они будут решать вопросы, связанные с ростом числа самоубийств в стране и бедности среди детей, которые усугубляются на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии на базе отдела предполагается создать ведомство по проблемам одиночества.

Кроме того, Тэцуси Сакамото заявил о планах правительства Японии провести перепись, призванную выявить точное число одиноких людей в стране с целью оказания им помощи.

12 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который должен будет совмещать две должности.

По данным Kyodo, в 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тысяч человек.