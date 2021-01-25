В России и мире

Более 1 тысячи пострадавших из-за пандемии кинотеатров получили финансовую поддержку

Свыше 1 тысячи кинотеатров получили средства, которые выделило правительство из резервного фонда на поддержку киноиндустрии, пострадавшей в период пандемии. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Еще одно радостное событие для всех кинотеатров. В первую очередь для сетей. Та самая первая часть средств, выделенная правительством в поддержку, полностью распределена. 2,1 млрд рублей получили 643 организации. Это означает, что более 1 тысячи кинотеатров поддержано. Все заявки, поданные в Фонд кино, были удовлетворены. И это такая очень важная для нас веха поддержки в постпандемийное время. Теперь 2,1 млрд ждут наши российские продюсеры, которые также вышли в такое непростое для нас время», -цитирует ее ТАСС.

Ранее Минкультуры сообщило, что поддержка правительства России в размере 4,2 млрд рублей будет распределена организациям кинематографии через Фонд кино.