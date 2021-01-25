В России и мире

В ВОЗ допустили третью волну коронавируса

Начало третьей волны коронавируса будет зависеть «от поведения людей». Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что вторая волна сейчас «показывает снижение по всему миру». «Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна», - подчеркнула Мелита Вуйнович.

О завершении пандемии коронавируса можно будет говорить, когда «число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога», а нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусом не будет мешать ее нормальной работе, добавила она.