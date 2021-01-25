В России и мире

Российский секретный экспорт сократился на 15 процентов

В 2020 году российский экспорт, который в статистике обозначается под кодом SSSS (вооружения, военная техника, летательные аппараты и ряд других позиций), сократился на 15,6 процента, до 11,48 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФТС.

Тогда экспорт по этому коду составил 13,6 миллиарда долларов.

Как поясняет РБК, речь идет о суммарных поставках вооружений, гражданских вертолетов и самолетов и некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД, в которую входят продукты неорганической химии, соединений редкоземельных металлов, а также радиоактивных элементов или изотопов.

Экспорт оружия и боеприпасов, как пишет издание, за январь-сентябрь прошлого года составил 1,32 миллиарда долларов. Этот показатель ниже аналогичного периода за 2019 год в 2,4 раза: тогда он составил 3,19 миллиарда долларов. Экспорт летательных аппаратов, наоборот, вырос на 35 процентов до 3,83 миллиарда долларов.