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Суд признал бывшего полпреда президента виновным в растрате

Бывший губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев признан виновным в совершении растраты в бытность вице-президентом «Роснефти».

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует ТАСС приговор, который начали оглашать в Замоскворецком суде Москвы.

Наказание, которое суд избрал для Ишаева, будет названо в заключительной части приговора.

Сторона обвинения 10 февраля попросила назначить Ишаеву наказание в виде семи лет колонии. Следствие считает, что с 2014 по 2017 год он «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. Предполагалось, что это помещение будет использоваться представительством «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент Ишаев был советником президента нефтяной компании в ранге вице-президента.

Дело против Ишаева возбудили в 2019 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159). Тогда же «Роснефть» сообщила, что злоупотребления в представительстве компании на Дальнем Востоке были выявлены ее собственной службой безопасности.

Сам Ишаев отвергал обвинения, указывая на то, что для вице-президента «Роснефти» вмененная ему сумма в 5 млн рублей выглядит абсурдно. «Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн рублей за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить», — говорил он, пишет РБК.

Адвокат Ишаева спустя месяц после задержания бывшего губернатора заявил, что бывший чиновник возместил ущерб «Роснефти» в размере 5,7 млн рублей. Тем не менее расследование этого дела продолжилось.