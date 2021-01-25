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Спикер Совфеда дала прогноз о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Основные ограничения из-за пандемии коронавируса в России будут сняты к концу мая, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим», - сказала Матвиенко 17 февраля на заседании оргкомитета конгресса, передает РИА Новости. Вместе с тем, подчеркнула законодатель, современные технологии не стоят на месте.

«К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс (Невский международный экологический конгресс - ред.) в очном формате», - сказала Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.