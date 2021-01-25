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В России и мире

В Сочи проходит 15-я Международная встреча по Сирии в «астанинском формате»

17.02.2021 17:05|ПсковКомментариев: 0

В Сочи проходит встреча делегаций гарантов «астанинского процесса» по Сирии - России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости. Международные консультации продлятся два дня.

Помимо делегаций стран-гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и Международного Комитета Красного Креста, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.

Фото: warsonline.info

Стартовавший сегодня международный форум стал первым с начала пандемии. По результатам запланированных на ближайшие два дня переговоров представителей Москвы, Тегерана, Анкары, наблюдателей от ООН и ряда ближневосточных стран будет выработана единая позиция России, Ирана, Турции и партнеров «тройки» гарантов сирийского перемирия, которую уже 18 февраля глава российского МИД Сергей Лавров доведет до спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Предыдущая встреча по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане более года назад, в декабре 2019 года. Причиной отмены следующих раундов переговоров стала пандемия COVID-19.

Наблюдатели отмечают, что российским дипломатам удалось «в живом режиме» собрать в Сочи все стороны «астанинского процесса». Помимо его основных участников на организованную Москвой встречу прибыли наблюдатели из ООН, Ливана, Иордании, Ирака и Казахстана.

Главной темой дискуссий, ведущихся в эти дни в Сочи между дипломатами стран-гарантов запущенного Москвой мирного процесса становится преодоление «шероховатостей» на пути согласования совместно разрабатываемого проекта новой конституции Сирии – основного закона республики, необходимого для проведения прозрачных президентских выборов, устраивающих как все ее внутренние политические силы, так и выступающее арбитром международное сообщество в лице уполномоченных посредников под эгидой ООН.

16 февраля, в первый день работы прошли двусторонние и трехсторонние консультации. 17 февраля, состоится пленарное заседание, одним из главных спикеров на котором будет выступать специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Повестка заседания будет зависеть от успешности прошедших до этого переговоров.

А уже 18 февраля, после завершения форума, глава российского МИД Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном для обсуждения достигнутых в рамках сочинской встречи результатов.

Некоторой неожиданностью для группы международных посредников и спецпосланника ООН стал ничем не аргументированный отказ США принять участие в сочинской встрече в качестве наблюдателя. По словам Александра Лаврентьева, МИД России направил в Вашингтон приглашение на встречу, которое после затяжной паузы было отвергнуто.

Теги: #МИД #внешняя политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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