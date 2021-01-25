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Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты прокомментировала публикации о размере своей пенсии. Сообщения в интернете о баснословных выплатах госслужащим она назвала «фейками», пишет РИА Новости.



Фото: lenta.ru

Как отметила Матвиенко, она с удивлением узнала, что получает в качестве пенсии 450 тысяч рублей.

«Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», - заявила она.

Валентина Матвиенко призвала опровергать подобные фейки, чтобы не дискредитировать чиновников.