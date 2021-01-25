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Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году

Следствие установило трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного... (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чечне указанные лица и другие участники различных незаконных вооруженных формирований общей численностью не менее 200 человек посягнули на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни. Сотрудники правоохранительных органов двигались в автоколонне к месту проведения специальной операции по восстановлению конституционного порядка на территории республики.

В результате нападения, которое длилось не менее шести часов, участники банд и незаконных вооруженных формирований умышленно убили 33 сотрудника правоохранительных органов. Захватили в плен и впоследствии убили еще 10 сотрудников ГУВД Пермской области. В результате 102 правоохранителя и военнослужащих получили вред здоровья различной степени тяжести.

В настоящее время с участием подозреваемых производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в совершенном преступлении. Ранее данные лица уже были осуждены.