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Народного артиста Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста РСФСР Андрея Мягкова состоятся на Троекуровском кладбище Москвы 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МХТ имени Чехова.

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Прощание с Андреем Васильевичем пройдет в этот же день в театре, где служил актер.

Андрей Васильевич Мягков скончался сегодня ночью у себя дома - на руках у жены. Предварительной причиной смерти артиста названа острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». С 1965 года стал актером «Современника», затем служил в МХТ имени Чехова.