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МИД Эстонии хочет предложить России ратифицировать договор о границе

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией и могла бы сделать первый шаг в этом направление. С таким предложением выступила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс, пишет baltwave.com.

«В этом вопросе требуется воля обеих сторон, и соглашение должно быть ратифицировано в обоих парламентах, - сказала она. - Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова». Дальше свой шаг должна будет сделать и Россия. «Спекулировать о том, каким будет ответ, я бы сегодня не стала, но надеюсь, что они также заинтересованы в этом», - сказала Эва-Мария Лийметс.

Ранее глава МИД Эстонии заявила, что ратификация договора о границе «отвечает интересам Эстонии» и «окажет позитивное влияние на политику безопасности Эстонии, поскольку поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях».

Переговоры о пограничной линии между Эстонией и Россией начались еще в начале 90-х и завершились лишь в 2005 году. Вскоре стороны подписали соответствующий договор и направили его для ратификации в национальные парламенты.

Однако в ходе ратификации парламент Эстонии (Рийгикогу) включил в документ ссылку на Тартуский мирный договор, который Россия и Эстонская Республика заключили еще в 1920 году. Согласно этому договору, Эстония может претендовать на Ивангород и часть Печорского района. В конечном итоге Россия свою подпись под пограндоговором отозвала.

К обсуждению документа дипломаты вернулись лишь в 2012 году и в начале 2014 года вновь подписали договор. Документ был вновь представлен в парламенты для ратификации и даже прошел первое чтение в Рийгикогу. Однако на фоне событий в Крыму и на Востоке Украины и связанных с этим санкций ЕС Россия от ратификации договора стала уклоняться.

«Рождение или не рождение пограничного договора зависит и от России и ее готовности двигаться вперед в этом вопросе, - убежден канцлер МИД Йонатан Всевиов. - Сегодня по крайней мере я не вижу ни одного признака того, что Россия в ближайшее время намерена продвинуться вперед в этом вопросе».

Несмотря на то, что договор не ратифицирован, Эстония ранее начала масштабный проект обустройства юридически несуществующей границы с Россией. Правительство республики заявило, что эта линия будет оборудована камерами слежения, беспилотниками и других средствами, чтобы обеспечить ее полный технический контроль.

Изначально смета работ по обустройству 135 км сухопутной границы оценивалась в 80 млн евро. Однако цифры быстро начали расти: оказалось, что некоторые участки границы надо прокладывать через болота и другие труднодоступные места. В 2018 году кабинету министров предложили новую оценку проекта. Предполагаемая стоимость выросла более чем вдвое до 197 млн евро. Работы начались в прошлом году.