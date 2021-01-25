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Новый исследовательский ровер совершил посадку на Марс

Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса в кратере Jezero 18 февраля в 23.55, сообщает NASA.

Первый снимок, переданный на Землю марсоходом Perseverance / NASA

«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передает сигнал», - говорилось в сообщении центра управления полетами.

Посадка происходила в автономном режиме. Вход ровера в атмосферу Марса произошел в 23.49.

Новый марсоход предназначен для астробиологических исследований древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценки прошлой обитаемости планеты и поиска доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов, а также сбора образцов марсианского грунта для последующей доставки их на Землю в рамках миссии Mars Sample Return. Ровер оснащен роботизированным вертолетным дроном.