В России и мире

Число зараженных коронавирусом человек в мире превысило 110 млн

110 млн 305 тысяч 738 человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. Такие данные опубликовал университет Джонса Хопкинса (США) утром 19 февраля.

Фото: Вадим Боченков

Лидируют по числу инфицированных Соединенные Штаты Америки – 27 895 777 инфицированных, на втором месте – Индия (10 950 201 зараженных), на третьем – Бразилия (10 030 626), на четвертом – Великобритания (4 095 187). Замыкает пятерку лидеров Россия – 4 079 407 подтвержденный случай заражения.

С начала пандемии в мире скончались 2 441 112 инфицированных пациентов, выздоровели – 62 090 786. Пандемия охватила 192 государства.