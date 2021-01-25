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Какие санкции намерен ввести Евросоюз в отношении россиян, рассказал дипломат

Евросоюз не рассматривает возможность введения санкций против представителей российского крупного бизнеса, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике. Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что несколько стран Евросоюза уже внесли в Совет ЕС предложения о санкциях против России «в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального». «Мы рассматриваем ограничительные меры в отношении нескольких российских граждан, чиновников в рамках механизма санкций ЕС за нарушения прав человека», - заявил он.

Источник отметил, что на встрече глав МИД ситуация вокруг Алексея Навального обсуждаться не будет. «Мы будем обсуждать сигналы, которые исходят от России, и ответ Европейского союза на них», - сказал он. По его словам, в ЕС также намерены обсудить вопросы борьбы с дезинформацией, которая, по мнению Брюсселя, исходит от России.