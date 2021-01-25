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Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в Санкт-Петербурге

19 февраля в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России состоялось открытие выставки «Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии». Как сообщает сайт министерства обороны РФ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, на выставке можно будет увидеть саблю, всемилостивейшее пожалованную императрицей Елизаветой Петровной старшине войска Донского С.Н. Себрякову, участнику Персидского похода, Русско-турецкой, Русско-шведской и Семилетней войны, клинок казачьей сабли, пожалованной «Божьей милостью императрицей и самодержицей всероссийской» Анной Иоанновной старшине войска Донского П.С. Еркаширу «в Крымской экспедиции за его многие и верные службы 1738 года», а также жалованную Екатериной II саблю атамана Яицкого войска И.К. Акутина.

Наибольший интерес гостей выставки, возможно, вызовет предмет, призванный стать одной из главных изюминок выставки. Это мемориальная вещь, связанная с биографией едва ли не самого знаменитого казака, а именно курительная трубка, которая принадлежала донскому казаку, предводителю Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. Емельяну Пугачеву.

Среди уникальных экспонатов – офицерский клыч (разновидность сабли), принадлежавший императору Николаю II, детские казачьи офицерские шашки его сына – наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича, офицерская казачья шашка великого князя Михаила Николаевича Романова и др.

В витринах демонстрируются знаки отличия различных казачьих полков – Донского Кубанского Терского Астраханского Оренбургского Уральского Сибирского Семиреченского Забайкальского, а также Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка и Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка.

Выставка дополнена произведениями живописи, графики, редкими книгами по истории казачьих полков.