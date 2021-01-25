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Невский или Дзержинский - москвичи выберут памятник для Лубянской площади

Общественная палата Москвы вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Об этом сообщил зампредседателя палаты, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter.

Жителям столицы предложат выбрать, кому ставить памятник на Лубянке — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. Варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в прежнем виде Общественная палата отклонила, пишет «Эхо Москвы».

Голосование запустят 25 февраля, оно пройдет на нескольких площадках, в том числе в системе «Активный гражданин» и на сайтах СМИ, рассказал Венедиктов.

Как пояснил РБК Венедиктов, по закону, Общественная палата способствует выявлению мнения жителей и является посредником между населением и властями.

«Палата может инициировать опрос, но он не имеет обязательной силы, Мосгордума, грубо говоря, может проигнорировать его результаты. Но организовать опрос и потом доложить о его результатах, сделать их публичными Общественная палата, с моей точки зрения, должна. Иначе решение о памятнике на Лубянской площади превращается в бюрократический «договорняк», — заявил Венедиктов.

В феврале несколько писателей и блогеров — среди них Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов — обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. Они заявили, что монумент имеет историко-культурное значение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о возвращении памятника на площадь перед зданием ФСБ провокационным и переадресовал его столичным властям.

После этого спикер Мосгордумы Александр Шапошников заявил, что спор о том, нужно ли возвращать в центр столицы памятник Дзержинскому или нет, надо решить через референдум. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, предложил установить на Лубянке памятник генсеку ЦК КПСС и руководителю КГБ Юрию Андропову, который, по мнению Швыдкого, «сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский».

Как писал «Интерфакс», идею провести опрос москвичей о памятнике на портале «Активный гражданин» предложил Венедиктов. По его мнению, в голосование стоило включить не только Дзержинского и Невского, но и Ивана III с Андроповым.

11-тонный памятник Дзержинскому на Лубянке установили в 1958 году. В августе 1991 года его демонтировали на фоне попытки госпереворота и перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи. Позже на этом месте возник «Музеон», где монумент находится в настоящее время.

Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР. Гранитная глыба, привезенная из Соловецкого лагеря в Белом море, считается символом ГУЛАГа и советского террора, проводимого в том числе органами госбезопасности. Камень установили в 1990 году по инициативе правозащитного общества «Мемориал» (признан в России иноагентом).