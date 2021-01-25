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Невский или Дзержинский - москвичи выберут памятник для Лубянской площади

19.02.2021 19:02|ПсковКомментариев: 1

Общественная палата Москвы вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Об этом сообщил зампредседателя палаты, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter.

Жителям столицы предложат выбрать, кому ставить памятник на Лубянке — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. Варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в прежнем виде Общественная палата отклонила, пишет «Эхо Москвы».

Голосование запустят 25 февраля, оно пройдет на нескольких площадках, в том числе в системе «Активный гражданин» и на сайтах СМИ, рассказал Венедиктов.

Как пояснил РБК Венедиктов, по закону, Общественная палата способствует выявлению мнения жителей и является посредником между населением и властями.

«Палата может инициировать опрос, но он не имеет обязательной силы, Мосгордума, грубо говоря, может проигнорировать его результаты. Но организовать опрос и потом доложить о его результатах, сделать их публичными Общественная палата, с моей точки зрения, должна. Иначе решение о памятнике на Лубянской площади превращается в бюрократический «договорняк», — заявил Венедиктов.

В феврале несколько писателей и блогеров — среди них Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов — обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. Они заявили, что монумент имеет историко-культурное значение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о возвращении памятника на площадь перед зданием ФСБ провокационным и переадресовал его столичным властям.

После этого спикер Мосгордумы Александр Шапошников заявил, что спор о том, нужно ли возвращать в центр столицы памятник Дзержинскому или нет, надо решить через референдум. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, предложил установить на Лубянке памятник генсеку ЦК КПСС и руководителю КГБ Юрию Андропову, который, по мнению Швыдкого, «сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский».

Как писал «Интерфакс», идею провести опрос москвичей о памятнике на портале «Активный гражданин» предложил Венедиктов. По его мнению, в голосование стоило включить не только Дзержинского и Невского, но и Ивана III с Андроповым.

11-тонный памятник Дзержинскому на Лубянке установили в 1958 году. В августе 1991 года его демонтировали на фоне попытки госпереворота и перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи. Позже на этом месте возник «Музеон», где монумент находится в настоящее время.

Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР. Гранитная глыба, привезенная из Соловецкого лагеря в Белом море, считается символом ГУЛАГа и советского террора, проводимого в том числе органами госбезопасности. Камень установили в 1990 году по инициативе правозащитного общества «Мемориал» (признан в России иноагентом).

Источник: Псковская Лента Новостей
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