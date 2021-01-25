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Сергей Лавров: Отношения России и Евросоюза разорваны в клочья

Дипломатические отношения России и Евросоюза министр иностранных дел Сергей Лавров описал словами экс-президента США Барака Обамы: «Отношения разорваны в клочья». Об этом он сообщал в интервью телеканалу РБК.



Фото: пресс-служба МИД России

«Нас воспринимают как чужака. Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья», - заявил Сергей Лавров.

Говоря о причинах, которые мешают нормальным отношениям России и ЕС, министр указал в первую очередь на предвзятость. Говоря об итогах недавнего визита Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, Лавров напомнил его слова почти двухлетней давности.

«Когда Жозеп Боррель стал Высоким представителем в мае 2019 года, он произнес: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — рассказал министр.

Ранее, 12 февраля, Лавров заявил, что Москва готова к полному разрыву отношений, если ЕС введет очередной пакет санкций.