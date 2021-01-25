В России и мире

В России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса

Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый выпуск этого препарата состоится в конце марта.

«КовиВак» - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы, пишет РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Его важные преимущества - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже зарегистрировали разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора - «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны, в частности, против «британского» штамма коронавируса.