В России и мире

В России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов

Разрабатываемая в России система «Безопасный город» позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и методологии, сообщает Ростех. Рейтинг будет доступен гражданам на специальном портале.

Единые стандарты и термины, которые станут основой для реализации проекта «Безопасный город» на федеральном уровне, разработаны в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР), которую ведет Ростех по заказу МЧС России. В дальнейшем их планируется закрепить де-юре, пишет РИА Новости.

Результаты первого этапа НИОКР приняты комиссией МЧС России «для ее дальнейшей реализации и внедрения в практическую деятельность органов публичной власти всех уровней», сообщается в письме МЧС вице-премьеру РФ Юрию Борисову.

Планируется, что «Безопасный город» станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях.

«Безопасный город» позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, объединенных в четыре группы – природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.