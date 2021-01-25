Суд признал законной замену Навальному условного наказания на реальный срок

Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным, сообщает РИА Новости.
При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в «Матросской тишине», ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.
Заседание проходит в Бабушкинском суде, где позже состоится еще одно слушание — по делу о клевете на ветерана. Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте.
Второго февраля Симоновский суд постановил отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По данным ФСИН, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию «Ив Роше» и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.