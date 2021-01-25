В России и мире

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусской экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за оказание помощи экономике республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с российским лидером в Сочи он отметил, что полученные от Москвы деньги «не были выброшены на ветер». «Мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — указал Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии указал, что «из порядка 70 миллиардов долларов валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте "завязана" на России».

Как отмечает «Лента.ру», ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России. В начале февраля 2021-го министр финансов республики Юрий Селиверстов объявил, что Минск рассчитывает получить второй транш кредита в 500 миллионов долларов от России в первом полугодии текущего года. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов белорусский Минфин получил 30 декабря 2020-го.