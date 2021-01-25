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Илон Маск утратил статус самого богатого человека

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире после того, как за минувшие сутки стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

По данным агентства, состояние Маска упало на 15,2 млрд долларов - до 183 млрд. Отмечается, что причиной этому мог послужить его комментарий о цене биткоина.

На первое место рейтинга самых богатых людей вернулся основатель Amazon Джефф Безос (186 млрд долларов). Таким образом, Маск теперь занимает вторую строчку рейтинга.

20 февраля Маск в ходе обмена сообщениями с одним из пользователей Twitter назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными.

Предприниматель отмечал, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене.

Ранее, во вторник, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем 10%. На 08:39 цена криптовалюты составляла 48,604 тысяч долларов. При этом 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в 58 тысяч долларов.