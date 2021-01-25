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В Египте пересматривают дело об авиакатастрофе над Синаем

Апелляционный суд Каира (Египет) направил на пересмотр иск родственников россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года.

Речь идет об обращении отца одного из погибших. Не исключается, что остальные 110 исков также отправят на пересмотр, пишет «Коммерсантъ».

Основанием для решения стало отсутствие признаков, отрицающих обоснованность исковых требований, поскольку все документы были представлены вовремя, соблюдены все предусмотренные египетским законодательством процедуры и так далее. Ответчиками по делу проходят бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил и трое министров - внутренних дел, финансов и гражданской авиации. Родственники погибших настаивают на преступной халатности властей, из-за которой на борт самолета пронесли бомбу.



Напомним, «Аэробус А321» авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на Синайском полуострове 31 октября. 217 пассажиров, в том числе 25 детей и 7 членов, экипажа погибли.

Среди жертв той трагедии - 9 жителей Псковской области: Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров, заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его супруга Елена Мельникова.



По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК (теракт), однако власти Египта с такой квалификацией не согласились. Суд заявил, что крушение произошло в результате «незаконных действий третьих лиц» и не связано с «непосредственными личными ошибками» или халатностью высокопоставленных чиновников. В 2018 году суд первой инстанции отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе, сославшись, в том числе, на невозможность установить личности находившихся на борту и отсутствие доказательств родственной связи между родственниками и погибшими.