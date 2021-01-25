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СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича

СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича. Как сообщает РБК, владелец футбольного клуба «Челси» миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту — 145-метровую Solaris, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.

Судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft — там же для Абрамовича построили в 2010 году 115-метровую экспедиционную яхту Luna, которую тот впоследствии продал миллиардеру Фархаду Ахмедову (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд). Кроме того, Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она получит восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для тендеров — сопроводительных судов. 48 кают этой яхты смогут вместить до 36 пассажиров и 60 человек экипажа.