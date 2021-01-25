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Мужчина убил соседку и приготовил ее сердце с картофелем

Житель американского штата Оклахома признался в убийстве соседки и в том, что вырезал ее сердце и приготовил его, пишет «Росбалт» со ссылкой на местное издание Oklahoman.

По информации издания, мужчину по имени Лоуренс Пол Андерсон подозревают в убийстве трех человек: его дяди, четырехлетней девочки и соседки. Кроме того, он ранил ножом свою тетю, но женщина выжила.

Как заявил журналистам агент бюро расследований, Андерсон признался, что «приготовил сердце с картофелем для своей семьи, чтобы выпустить демонов». О его психическом здоровье газета не сообщает.

Отмечается, что в 2017 году Лоуренс, уже имевший условный срок, получил 20 лет тюрьмы за употребление наркотиков и нелегальное оружие. Позднее срок был смягчен до 9 лет, а на свободу мужчина вышел через три года.