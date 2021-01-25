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Союз музейных котов появился в России

Государственный Эрмитаж совместно с «Республикой кошек», которая объединяет два котокафе в Санкт-Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области, стали учредителями Союза музейных котов. Об этом сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

«Я счастлива сказать, что мы объявляем о создании Союза музейных котов, пока виртуального. Это будет совместный проект Эрмитажа и "Республики кошек"», - цитирует ее РИА Новости.

Мария Халтунен подчеркнула, что создание такого союза будет способствовать тому, что питомцы на законных основаниях закрепятся в учреждениях культуры.

«Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», - заметила она. Мария Халтунен не исключила, что в перспективе Союз музейных котов станет общероссийским.