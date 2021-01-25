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Стала известна исправительная колония Навального

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) доставлен в исправительную колонию (ИК-6) Коломны. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Этапирование осужденного прошло за три часа из столицы до подмосковного города.

В ИК-6 в Коломне опровергли информацию о том, что Навальный доставлен туда. Об этом сказал дежурный, передает Daily Storm в своем Telegram-канале.

Как отмечает «Лента.ру», ранее 26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заверил, что у Навального будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью осужденного и его безопасности ничего не угрожает. При желании Навальный может заняться в колонии производственной деятельностью, отметил глава ФСИН.