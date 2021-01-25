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Задержан самый богатый депутат России

В Хабаровске задержали Дмитрия Пашова — депутата Сахалинской облдумы и гендиректора компании «Монерон». Его называют самым богатым депутатом России, а также «правой рукой» беглого крабового короля Олега Кана, передает НТВ.

По информации источника, Дмитрий Пашов прилетел в Хабаровск в командировку. Его якобы вызвали на допрос по старому делу, по которому уже истек срок привлечения к ответственности. Сначала Пашова допрашивали по поводу краснокнижной рыбы, которую поймали общие друзья депутата и беглого крабового короля Олега Кана. Это правонарушение попало на видео, и ролик показали по нескольким федеральным телеканалам.

В итоге региональному парламентарию предъявили обвинение по тем же делам, что и Олегу Кану, который сейчас находится в международном розыске. Пока эту информацию официально не подтвердили. Есть вероятность, что Пашова на время оставят в следственном изоляторе Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

Как отмечают российские СМИ, ранее Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года.

Фото: dumasakhalin.ru