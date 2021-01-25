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Новые трудовые книжки могут появиться в России с 2023 года

Трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 1 января 2023 года. Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения.

Имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не потребуется - они будут по-прежнему действительны, пишет «Российская газета».

При оформлении трудовой книжки нового образца внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность.

Работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если это его основная занятость. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся в трудовую книжку при условии ее предоставления работодателю.

В документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении

В документе укажут основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.