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Эпидемиолог: Коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два

В течение ближайших года-двух коронавирусная инфекция может стать сезонной. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться, - цитирует ее ТАСС. - Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020».

Наталья Пшеничная напомнила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной. «Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года», - уточнила она.

По ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.