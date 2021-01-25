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Полиция задержала подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени»

Полицейские задержали трех подозреваемых в нападении на 52-летнего музыканта известной группы «Машина времени» Александра Дитковского, пишут российские СМИ.

Накануне вечером на парковке на Комсомольском проспекте в Москве к музыканту подошли хулиганы, которые, получив отказ на просьбу дать денег, нанесли ему несколько ударов и скрылись. В результате нападения у Александра Дитковского сломана лицевая кость.

Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. На следующей неделе ему предстоит операция.

Александр Дитковский родился 9 марта 1968 года в Москве, в семье артистов Большого театра. В 1993 году окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.