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Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет Воздушно-космических сил России совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили РБК в Минобороны.



Инцидент произошел при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке. Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам, сообщили в ведомстве.



Экипаж оперативно доставили на аэродром. По докладу экипажа, вертолет не был сбит.



До этого сирийское агентство SANA, ссылаясь на корреспондента, сообщило о падении российского вертолета в провинции Хасеке на севере страны.