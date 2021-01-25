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Петух зарезал своего хозяина в Индии

Бойцовый петух убил своего хозяина на юге Индии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си». Птица использовалась в нелегальных боях.

Инцидент произошел, когда мужчина готовил петуха к такому бою, для подобных незаконных мероприятий на ногах птиц закрепляют лезвия.

В момент подготовки петух попытался убежать и ударил хозяина этим 7-сантиметровым лезвием. Мужчина получил серьезную рану и умер от потери крови по пути в больницу.

Полиция сейчас разыскивает еще 15 человек, причастных к незаконным петушиным боям.

Саму птицу сначала доставили в участок, а затем увезли на ферму. Тем не менее петух будет участвовать в судебном процессе в качестве улики.

Петушиные бои в Индии незаконны с 1960-х годов, но все еще проводят подпольно в сельских районах.