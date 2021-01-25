В России и мире

Bloomberg включил Россию в список «горячих» стран по росту цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимальных за последние шесть лет значений на фоне роста спроса в Китае, перебоев в поставках и неблагоприятных погодных условий. При этом цены на продукты в России, Турции, Индии, Бразилии и Нигерии существенно растут, что несет риски для властей и может вызвать протесты населения, сообщают «Вести» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство составило список из пяти «горячих» стран, в которых цены на продукты «заставляют людей волноваться». «Президент Владимир Путин осторожно относится к политическим последствиям, к которым могут привести (растущие – ред.) цены на продукты», – сообщает Bloomberg.

Россия ввела квоты на экспорт зерновых, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Кроме того, российское правительство поручило временно заморозить цены на самые востребованные продукты, в том числе на сахар и подсолнечное масло.

Однако веденные властями ограничения могут привести к ускорению инфляции. Так, Счетная палата (СП) предупредила, что в стране может возникнуть дефицит продуктов, которые попали под ценовое регулирование. Как следствие, стоимость этих товаров может вырасти. В свою очередь Минсельхоз возразил, что не ожидает дефицита продуктов.

Западные эксперты считают, что в России могут возникнуть протесты из-за «проблем кухонного стола».

По данным Росстата, цены на продукты в России выросли в январе на 1% в месячном выражении и 7,6% в годовом выражении.